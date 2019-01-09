Denizde Cesedi Bulunan Korkmaz, Toprağa Verildi

Yalova
'nın Altınova
ilçesinde denizde cesedi bulunan Gençağa Korkmaz, memleketi Giresun
'da toprağa verildi. Bursa Adli Tıp
Kurumundan akrabaları tarafından teslim alınan 49 yaşındaki Korkmaz'ın cenazesi, Yağlıdere
ilçesine getirildi.
Korkmaz'ın cenazesi, Günece Merkez
Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kertil mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Korkmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu
, İlçe Müftüsü Fatih
Sarıgül ile vatandaşlar katıldı.
Tersaneler bölgesi açıklarında deniz üzerinde bir cesedin olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi karaya çıkarmıştı.
Yapılan incelemede cesedin Gençağa Korkmaz'a ait olduğu belirlenmiş, Korkmaz'ın, bir bakım-tarama gemisinde aşçı olarak çalıştığı, geminin sabah saatlerinde Altınova'daki tersaneden çıkış yaptığı öğrenilmişti.