Son Dakika Haberleri: Denizde Cesedi Bulunan Korkmaz, Toprağa Verildi

Denizde Cesedi Bulunan Korkmaz, Toprağa Verildi

34 dakika önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde denizde cesedi bulunan Gençağa Korkmaz, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Denizde Cesedi Bulunan Korkmaz, Toprağa Verildi, System.String[]
Yalova'nın Altınova ilçesinde denizde cesedi bulunan Gençağa Korkmaz, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumundan akrabaları tarafından teslim alınan 49 yaşındaki Korkmaz'ın cenazesi, Yağlıdere ilçesine getirildi.

Korkmaz'ın cenazesi, Günece Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kertil mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Korkmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, İlçe Müftüsü Fatih Sarıgül ile vatandaşlar katıldı.

Tersaneler bölgesi açıklarında deniz üzerinde bir cesedin olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi karaya çıkarmıştı.

Yapılan incelemede cesedin Gençağa Korkmaz'a ait olduğu belirlenmiş, Korkmaz'ın, bir bakım-tarama gemisinde aşçı olarak çalıştığı, geminin sabah saatlerinde Altınova'daki tersaneden çıkış yaptığı öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Giresun, Yalova, Altınova, 3. Sayfa
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