Denizde cesedi bulunan şahısları yakınları teşhis etti - Son Dakika
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Denizde cesedi bulunan şahısları yakınları teşhis etti

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gün önce denize açılan üç arkadaştan ikisine ait olduğu değerlendirilen 2 erkek şahsın cansız bedenleri yakınları tarafından hastanede teşhis edildi.

Denizde cesedi bulunan şahısları yakınları teşhis etti, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gün önce denize açılan üç arkadaştan ikisine ait olduğu değerlendirilen 2 erkek şahsın cansız bedenleri yakınları tarafından hastanede teşhis edildi. Denizde bulunan iki cansız bedenin Özkan Akıncı ve Erdoğan İnce'ye ait olduğu belirlendi.


Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt mevkiinde Ayın koyu olarak tabir edilen bölgeden 15 Mart sabahı 4,25 metrelik fiber tekne ile denize açılan Erdoğan İ., Özkan A. ve Metin Z.'den haber alamayan yakınları Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi. Aldıkları ihbarı değerlendiren ekiplerden jandarma karadan, denizden de sahil güvenlik ve havadan sahil güvenlik helikopteri arama çalışmaları başlatmıştı. Arama çalışmaları sürerken, bugün öğle saatlerinde Marmaris Güllübük burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cesedi ve Bördübet koyunda da bir erkek cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulundu.


Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olan şahıslara ait olduğu değerlendirilen cansız bedenleri Marmaris İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın duyulması ile kayıp şahısların yakınları hastane önüne geldi. Denizde bulunan iki cesedin yakınları tarafından yapılan teşhislerinde Özkan Akıncı ve Erdoğan İnce'ye ait olduğu belirlendi. Akıncı ve İnce'nin yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.


Kayıp üçüncü kişi Metin Zınk'ı ise arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:05 Kaynak: İHA

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