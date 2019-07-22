Son Dakika Haberleri: Denizde cesedi bulundu
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Denizde cesedi bulundu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 77 yaşındaki kişi, denizde ölmüş halde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 77 yaşındaki kişi, denizde ölmüş halde bulundu.
Akyarlar Mahallesi'nde, yaklaşık 100 metre açıkta bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu görenler Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri 77 yaşındaki Orhan Saygıdeğer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Boğulmuş olabileceği değerlendirilen Saygıdeğer'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Denizde cesedi bulundu
Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:59 Kaynak: AA
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