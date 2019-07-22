Denizde cesedi bulundu
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 77 yaşındaki kişi, denizde ölmüş halde bulundu.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:59 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde 77 yaşındaki kişi, denizde ölmüş halde bulundu. Akyarlar
Mahallesi'nde, yaklaşık 100 metre açıkta bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz durduğunu görenler Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri 77 yaşındaki Orhan Saygıdeğer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Boğulmuş olabileceği değerlendirilen Saygıdeğer'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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