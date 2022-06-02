Denizde ceset bulundu - Son Dakika
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Denizde ceset bulundu

02.06.2022 11:59
Denizde ceset bulundu

BARTIN'da sahildeki kayalıkların yakınında, suda Çağlar Aydoğan'ın (29) cesedi bulundu.

BARTIN'da sahildeki kayalıkların yakınında, suda Çağlar Aydoğan'ın (29) cesedi bulundu.

Güzelcehisar sahilinde sabah saatlerinde lav sütunlarının olduğu bölümdeki yürüyüş yolunda gezen Tolga Kaplan, denizde, kayalıkların yakınında ceset gördü. Kaplan, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, sudan çıkarıldı. Ekipler, üzerinde kıyafet ve sırt çantası olan cesedin Çağlar Aydoğan'a ait olduğunu belirledi. Cesette darp ve yara izine ise rastlanmadı.Denizde boğulduğu düşünülen Aydoğan'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Denizde ceset bulundu
Denizde ceset bulundu
Denizde ceset bulundu
Denizde ceset bulundu
Denizde ceset bulundu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde ceset bulundu - Son Dakika


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