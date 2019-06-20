Son Dakika Haberleri: Denizde ceset olduğu sanılan çuval kum torbası çıktı
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Denizde ceset olduğu sanılan çuval kum torbası çıktı

2 saat önce

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde dalış yapan birkaç kişinin deniz dibinde görüp cesede benzettiği çuvalın kum torbası olduğu belirlendi.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde dalış yapan birkaç kişinin deniz dibinde görüp cesede benzettiği çuvalın kum torbası olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Konyaaltı Sahili 26 numaralı sahilin 20-30 metre açıklarında dalan bazı vatandaşlar, deniz dibinde gördükleri çuvalı, içinde ceset olduğu zannıyla polise bildirdi.
Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik'ten iki ve deniz polisinden de bir bot sevk edildi.
Ceset ihbarının yapıldığı noktaya dalan görevli dalgıçlar, içinde ceset olduğu sanılan çuvalın şamandıraların bağlı olduğu kum torbası olduğunu tespit etti.
Denizde ceset olduğu sanılan çuval kum torbası çıktı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:24 Kaynak: AA
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