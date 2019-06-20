Denizde ceset olduğu sanılan çuval kum torbası çıktı
2 saat önce
Antalya'nın Konyaaltı sahilinde dalış yapan birkaç kişinin deniz dibinde görüp cesede benzettiği çuvalın kum torbası olduğu belirlendi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:24 Kaynak: AA
'nın Konyaaltı
sahilinde dalış yapan birkaç kişinin deniz dibinde görüp cesede benzettiği çuvalın kum torbası olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Konyaaltı Sahili
26 numaralı sahilin 20-30 metre açıklarında dalan bazı vatandaşlar, deniz dibinde gördükleri çuvalı, içinde ceset olduğu zannıyla polise bildirdi.
Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik'ten iki ve deniz polisinden de bir bot sevk edildi.
Ceset ihbarının yapıldığı noktaya dalan görevli dalgıçlar, içinde ceset olduğu sanılan çuvalın şamandıraların bağlı olduğu kum torbası olduğunu tespit etti.
Yıldırım Mayruk'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü
10 yıldır ipek böceği yetiştiriyor! 40 günde 15 bin lira kazanıyor
Avrupa Konseyi'nden bir heyet seçim öncesi YSK üyeleriyle görüşecek
Son dakika! Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik