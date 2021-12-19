Denizde çıkan hortum vatandaşları tedirgin etti - Son Dakika

Denizde çıkan hortum vatandaşları tedirgin etti

Kıyıya yakın mesafede çıkan hortum, birkaç dakika etkisini sürdürdükten sonra gözlerden kayboldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çıkan hortum, vatandaşları tedirgin etti. Kıyıya yakın mesafede çıkan hortum, birkaç dakika sonra gözlerden kayboldu.

Bugün öğlen saatlerinde İncekum Mahallesi açıklarında denize doğru uzanan büyük bir hortum çıktı. Kıyıya çok yakın mesafede bulunan hortum, aşırı rüzgar ve yağmurla birlikte etkisini birkaç dakika sürdürebildi. Hortum, bir süre sonra kıyıya ulaşamadan kayboldu. Muhteşem doğa olayı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.