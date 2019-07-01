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Denizde çıkan hortumu, şarkı dinleyerek izledi

1 saat önce

Denizde çıkan hortumu, şarkı dinleyerek izlediKASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz üzerinde çıkan hortum korkuttu.

Denizde çıkan hortumu, şarkı dinleyerek izledi
KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde deniz üzerinde çıkan hortum korkuttu. Bir vatandaş, deniz üzerinde çıkan hortumu kemençe dinleyerek cep telefonuyla kaydetti.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Akbayır Köyü kıyısına yakın bir bölgede Karadeniz üzerinde hortum belirdi. Deniz üzerinde çıkan ve metrelerce uzunlukta olan hortum, çevrede ikamet edenleri korkuttu. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan hortum, Akbayır Köyüne ulaşmadan kıyıya yakın bir bölgede gözden kayboldu.
Deniz üzerinde metrelerce uzunluktaki hortumu izleyen bir vatandaş, bir yandan kemençe dinledi, diğer yandan da cep telefonuyla hortumu görüntüledi. Hortumu görüntülediği sırada kemençeyle çalan şarkıya da eşlik eden vatandaşın rahat tavırları ise şaşırttı.
Denizde çıkan hortumu, şarkı dinleyerek izledi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:55 Kaynak: İHA
Kastamonu, Cide, 3. Sayfa
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