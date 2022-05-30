Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

30.05.2022 12:33

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde denizde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Kaş Limanı'ndan Kekova'ya giden teknenin sahibi İlyas Kahraman, Aperlai koyuna geldiğinde suyun yüzeyinde hareket eden bir çuval gördü.

Kahraman, yaptığı kontrolde çuvala dolaşmış deniz kaplumbağası yavrusuyla karşılaştı.

Caretta carettayı tekneye çıkaran Kahraman, çuvaldan kurtardığı kaplumbağayı tekrar suya bıraktı.

Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizde çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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