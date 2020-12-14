Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı - Son Dakika

Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı

14.12.2020 14:12
Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizdeki çuvala dolanarak su üzerinde kıvranan yavru deniz kaplumbağası, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizdeki çuvala dolanarak su üzerinde kıvranan yavru deniz kaplumbağası, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, Palamutbükü sahilinde bugün öğle saatlerinde denizin ortasında çırpınırken fark edilen yavru deniz kaplumbağasının yardımına, emekli inşaat mühendisi Ahmet Yıldırım (51) yetişti. Dalgalı ve soğuk sulara aldırmadan denize giren Yıldırım, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasına ulaşarak sahile çıkardı. Nefes almakta zorlanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının boynuna ve yüzgeçlerine dolanan çuvalı makasla keserek kurtaran Yıldırım, bir yandan da bir veteriner hekime telefonla ulaşıp, ne yapacağı konusunda bilgi aldı. Veterinerin yönlendirmesi üzerine; Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile görüşen Yıldırım, yetkililerin talimatı doğrultusunda kontrol ettiği ve herhangi bir yara izine rastlamadığı kaplumbağasını hiç vakit kaybetmeden denize bırakarak, kurtulmasını sağladı. Denize bırakılan yavru kaplumbağa, suya dalıp gözden kayboldu.


Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı
Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı
Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı
Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı
Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı
Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı
Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı

Ahmet Yıldırım, İnşaat, Emekli, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Sel nedeniyle zarar gören elektrik sisteminden çıkan yangın, market sahibini büyük zarara soktu Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:22
Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı Uşak'ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması! 5 vatandaşımız yaralandı         
14:07
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı         
13:14
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı         
12:51
CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın         
12:04
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir Bill Gates'ten korkutan koronavirüs tahmini: Nisan 2021'e kadar 200 bin kişi daha ölebilir         
11:08
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz'den ihanet uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 15:03:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde, çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağası kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei