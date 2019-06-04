Son Dakika Haberleri: Denizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardı
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Denizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardı

42 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, denizde dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren İde Kürek (45) ve 2 kızı, diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.

Denizde dalgalarla açığa sürüklenen anne ve kızlarını tatilciler kurtardı, System.String[]
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, denizde dalgalara kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren İde Kürek (45) ve 2 kızı, diğer tatilciler tarafından kurtarıldı.
Patara Plajı'nda öğlen saatlerinde yüzen Eda Kürek (9), bir anda dalgalarla açığa doğru sürüklendi. Durumu fark eden ablası Kader Kürek (25) de kardeşini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapıldı. 2 çocuğunun açığa sürüklendiğini gören anne İde Kürek hemen denize girdi. Anne Kürek de dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklenmeye başladı. Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açığa sürüklenen anne ve 2 kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan anne ve kızlarını gören iki tatilci yüzerek yardıma geldi. İde Kürek ve çocukları tatilcilerin yardımıyla kayalıklara çıkmayı başardı.
Kayalıkta mahsur kalan aileyi kurtarmak için Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 acil servis ile AKUT ekipleri ortaklaşa operasyon düzenledi.
Kayalıktan kurtarılan anne ve kızları, sedyeyle güvenli bölgeye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen İde, Eda ve Kader Kürek Kaş ve Fethiye Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Anne ve kızlarının  sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.


 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:40 Kaynak: DHA
Anne, Antalya, Güncel
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