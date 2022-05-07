Denizde dalgıç kıyafetli cansız beden bulundu! - Son Dakika
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Denizde dalgıç kıyafetli cansız beden bulundu!

07.05.2022 23:43

İzmir'de denize giren bir vatandaş, dalgıç kıyafetli birinin hareketsiz durduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 60 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aliağa ilçesi Pınarcık mevkii Karadut yakınlarında denize giren bir vatandaş, denizin dibinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese Sahil Güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği ve kimliğinin ise Mehmet Ali Engin (60), olduğu tespit edildi. Savcının incelemelerin ardından Engin'in cansız bedeni, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Denizde dalgıç kıyafetli erkek cansız bedeni bulundu
Denizde dalgıç kıyafetli erkek cansız bedeni bulundu
Denizde dalgıç kıyafetli cansız beden bulundu!
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İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu Balık tutarken dereye düşen adamın cansız bedeni bulundu Balık tutarken dereye düşen adamın cansız bedeni bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde dalgıç kıyafetli cansız beden bulundu! - Son Dakika


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