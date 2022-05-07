Denizde dalgıç kıyafetli cansız beden bulundu! - Son Dakika

Aliağa ilçesi Pınarcık mevkii Karadut yakınlarında denize giren bir vatandaş, denizin dibinde dalgıç kıyafetli bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine adrese Sahil Güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği ve kimliğinin ise Mehmet Ali Engin (60), olduğu tespit edildi. Savcının incelemelerin ardından Engin'in cansız bedeni, Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.