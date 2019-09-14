Son Dakika Haberleri: Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar
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Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar

1 saat önce

Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar Yüzerken denizde mahsur kalanlar için plaj şemsiyesi açıldı Plaj şemsiyeleri uçmasın diye şemsiye direklerine sarıldılarANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde aniden bastıran dolu denizdeki tatilcileri hazırlıksız yakaladı.

Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar

Yüzerken denizde mahsur kalanlar için plaj şemsiyesi açıldı

Plaj şemsiyeleri uçmasın diye şemsiye direklerine sarıldılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde aniden bastıran dolu denizdeki tatilcileri hazırlıksız yakaladı. Avsallar mahallesinde bir anda bastıran fırtına ve dolu sebebiyle denizde mahsur kalan tatilcilerin imdadına işletmeciler yetişti. Denizdeki vatandaşlar sahilden plaj şemsiyesi götürülüp doludan korunmaya çalışıldı. Bazı tatilciler ise çocuklarını korumak için üzerlerini havluyla sarıp kucaklarına alarak açık alandan uzaklaşmaya çalıştı. Yüzlerce tatilcinin bulunduğu İncekum plajında herkes sığınacak kapalı bir alan ararken, yaklaşık 20 dakika devem eden yağışın ardından işletmenin otoparkı da gölete döndü.

Yağmurun ardından başlayın fırtına da sahildeki tatilcilere zor anlar yaşattı. Plaj şemsiyelerini elleriyle tutarak uçmalarını engellemeye çalışan bazı tatilciler ise yağmur ve fırtınanın keyfini nargile içerek çıkardılar.

Denizde doluya tutuldular nereye kaçacaklarını şaşırdılar

Şemsi Tebrizi, Antalya, Alanya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:38 Kaynak: İHA
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