Denizde Engelli Gencin Cesedi Bulundu
1 saat önce İlandır
SAMSUN'da bedensel engelli Mikail Gökçek'in (22) cesedi denizde bulundu.
SAMSUN'da bedensel engelli Mikail Gökçek
'in (22) cesedi denizde bulundu. Gökçek'in ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. İlkadım
ilçesinde sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ceset, dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarıldı. Cesedin bedensel engelli Mikail Gökçek'e ait olduğu belirlendi. Gökçek'in cansız bedeni otopsi için Samsun
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gökçek'in ölüm nedeni araştırılıyor.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:46 Kaynak: DHA
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