Denizde Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
İZMİR'in Bayraklı ilçesi sahilinde denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
İZMİR'in Bayraklı
ilçesi sahilinde denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
Bayraklı Sahili'nde bugün saat 17.00 sıralarında yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran birini görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi, bota alıp iskeleye çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi. Polis cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:58 Kaynak: DHA
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