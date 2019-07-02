Denizde erkek cesedi bulundu
37 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:56 Kaynak: AA
'nın Muratpaşa
ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Düden Şelalesi
'nin açıklarında denizde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören balıkçılar, durumu deniz polisi ekiplerine bildirdi.
Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin, üzerinden kimlik çıkmadı.
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