Son Dakika Haberleri: Denizde erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Denizde erkek cesedi bulundu

41 dakika önce

ANTALYA'da, balıkçılar, denizde erkek cesedi buldu.

Denizde erkek cesedi bulundu, System.String[]
ANTALYA'da, balıkçılar, denizde erkek cesedi buldu. Kıyıya çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede meydana geldi. Denize açılan balıkçılar, suyun üzerinde hareketsiz yatan kişiyi gördü. Bir süre bekleyen balıkçılar, bu kişinin hareket etmediğini fark edip, deniz polisine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bu kişinin öldüğünü belirledi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan, erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:17 Kaynak: DHA
Düden Şelalesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü değerlendirdi: Algı operasyonu Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 15:59:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]