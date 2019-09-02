Son Dakika Haberleri: Denizde erkek cesedi bulundu
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Denizde erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Sarıyer'de, denizde erkek cesedi bulundu.

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Sarıyer'de, denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sahil kenarında yürüyen vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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