Denizde erkek cesedi bulundu
1 saat önce
Sarıyer'de, denizde erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Sarıyer'de, denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, sahil kenarında yürüyen vatandaşlar denizde bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılan ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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