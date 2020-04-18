Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

? Konyaaltı Sahili açıklarında saat 10.00 sıralarında devriye görevi yapan ekipler, erkek cesedi buldu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan ceset kıyıya getirildi. Gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Antalya Adlı Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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