Vapurda yolculuk yapan vatandaşlar, bugün saat 12.00 sıralarında, Bostanlı İskelesi'nin 500 metre ilerisinde suda hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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