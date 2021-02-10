Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde erkek cesedi bulundu

10.02.2021 13:24
Denizde erkek cesedi bulundu

Denizde erkek cesedi bulunduİZMİR'in Karşıyaka ilçesi açıklarında, denizde 55-60 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi açıklarında, denizde 55-60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği araştırılıyor.

Vapurda yolculuk yapan vatandaşlar, bugün saat 12.00 sıralarında, Bostanlı İskelesi'nin 500 metre ilerisinde suda hareketsiz biri olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Deniz Polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede, cesedin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu saptandı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.

YORUMLAR
500
Karşıyaka'da Yusuf Güven yası Karşıyaka'da Yusuf Güven yası Karşıyaka filede Aleyna'yı aldı Karşıyaka filede Aleyna'yı aldı
Kaynak: DHA

Karşıyaka, Bostanlı, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 14:47:44. #1.12#
SON DAKİKA: Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement