Son Dakika Haberleri: Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)

Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)

1 saat önce

KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizden çıkartılan erkek cesedinin 23 yaşındaki Caner Aker'e ait olduğu belirlendi.

Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2), System.String[]
KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizden çıkartılan erkek cesedinin 23 yaşındaki Caner Aker'e ait olduğu belirlendi. Aker'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:08 Kaynak: DHA

Konak, Güncel
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