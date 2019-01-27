Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)
1 saat önce
KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmir'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizden çıkartılan erkek cesedinin 23 yaşındaki Caner Aker'e ait olduğu belirlendi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU İzmir
'in Konak
ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizden çıkartılan erkek cesedinin 23 yaşındaki Caner Aker'e ait olduğu belirlendi. Aker'in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:08 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'e Sert Tepki Gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Partililere Sürpriz Denetleme
CHP'de Skandal Paylaşımlarla Gündeme Gelen Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Kazan Kaldırdı
Konya'da Dehşet Sokağı! Anne ve 2 Çocuğu Çiftlikte Ölü Bulundu