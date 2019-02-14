Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)
37 dakika önce
CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİİzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar tarafından deniz yüzeyinde bulunan cesetle ilgili çalışma yürüten polis, kimlik bilgisine ulaştı.
CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİ İzmir
'in Bayraklı
ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar tarafından deniz yüzeyinde bulunan cesetle ilgili çalışma yürüten polis, kimlik bilgisine ulaştı. Polisin araştırması sonucu cesedin Süreyya Gözüyok'a (63) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:32 Kaynak: DHA
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