Son Dakika Haberleri: Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)

Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)

37 dakika önce

CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİİzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar tarafından deniz yüzeyinde bulunan cesetle ilgili çalışma yürüten polis, kimlik bilgisine ulaştı.

Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2), System.String[]
CESEDİN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde yürüyüş yapanlar tarafından deniz yüzeyinde bulunan cesetle ilgili çalışma yürüten polis, kimlik bilgisine ulaştı. Polisin araştırması sonucu cesedin Süreyya Gözüyok'a (63) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:32 Kaynak: DHA

İzmir, Polis, Bayraklı, Güncel
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