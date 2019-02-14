Son Dakika Haberleri: Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)

Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)

1 saat önce

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşlar tarafından denizde bulanan erkek cesedinin Süreyya Gözüyok'a (63) ait tespit edildi.

Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2), System.String[]
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşlar tarafından denizde bulanan erkek cesedinin Süreyya Gözüyok'a (63) ait tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:44 Kaynak: DHA

İzmir, Bayraklı, Güncel
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