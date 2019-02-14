Denizde Erkek Cesedi Bulundu (2)
1 saat önce
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİİzmir'in Bayraklı ilçesinde, vatandaşlar tarafından denizde bulanan erkek cesedinin Süreyya Gözüyok'a (63) ait tespit edildi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, vatandaşlar tarafından denizde bulanan erkek cesedinin Süreyya Gözüyok'a (63) ait tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:44 Kaynak: DHA
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