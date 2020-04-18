Denizde erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bu sabah denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin Tunceli'nin Pülümür ilçesi nüfusuna kayıtlı Kemal Yıldırım'a (71) ait olduğu ortaya çıktı. İki gün öncesinden kayıp olduğu belirlenen Yıldırım'ın ölüm nedeni otopsi sonrasında ortaya çıkacak. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.