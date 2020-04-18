Denizde erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Denizde erkek cesedi bulundu (2)
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KİMLİĞİ BELİRLENDİAntalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bu sabah denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, bu sabah denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Cesedin Tunceli'nin Pülümür ilçesi nüfusuna kayıtlı Kemal Yıldırım'a (71) ait olduğu ortaya çıktı. İki gün öncesinden kayıp olduğu belirlenen Yıldırım'ın ölüm nedeni otopsi sonrasında ortaya çıkacak. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:35 Kaynak: DHA
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