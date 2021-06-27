Denizde feci olay! Akıntıya kapılan kadının cansız bedeni 4 mil uzakta bulundu - Son Dakika

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakalarına karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Antalya'da sabah saatlerinde denize açılan 63 yaşındaki Şehriban Kutlu'dan üzücü haber geldi.

AYNI NOKTADA YENİDEN BULUŞAMADILAR

Konyaaltı Sahili'ne eşiyle birlikte giden Şehriban Kutlu, yine eşiyle birlikte denize girdi. Kıyıdan açılan ikili, iddiaya göre birbirlerinden ayrılarak yüzmeye devam etti. Eşi tekrar aynı noktaya geldiğinde ise Şehriban Kutlu'yu göremedi. Durumun polise bildirilmesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri ile deniz polisi havadan ve karadan bölgeyi taramaya başladı.

4 MİL AÇIKTA BULUNDU

Uzun arayışlar sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter, denizin 4 mil açığında hareketsiz duran bir kişiyi tespit etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, bota aldıkları kadının Şehriban Kutlu olduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

İlk belirlemelere göre akıntıya kapıldıktan sonra denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtilen Kutlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeni incelenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.