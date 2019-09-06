Son Dakika Haberleri: Denizde fenalaşan belçikalı turist yaşamını yitirdi
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Denizde fenalaşan belçikalı turist yaşamını yitirdi

2 saat önce

BODRUM'da, günübirlik tekne turunda denize giren Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek (55) aniden fenalaştı.

Denizde fenalaşan belçikalı turist yaşamını yitirdi, System.String[]

BODRUM'da, günübirlik tekne turunda denize giren Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek (55) aniden fenalaştı. Avandecaetsbeek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum'a eşiyle tatile gelen 3 çocuk babası, Belçikalı turist Eddy Henri Avandecaetsbeek, 4 Eylül'de eşiyle günübirlik tekne turuna çıktı. Tekne, Poyraz Koyu'nda mola verdi. Burada denize giren Eddy Henri Avandecaetsbeek, aniden fenalaştı. Avandecaetsbeek'in suda yüzükoyun hareketsiz şekilde yattığını farkeden teknedekiler, karaya çıkartıp, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince deniz ambulansıyla alınan Avandecaetsbeek, Bodrum'a getirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avandecaetsbeek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Belçikalı turistin, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

- Muğla

Bodrum, turist, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:28 Kaynak: DHA
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