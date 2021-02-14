Denizde fırtına, karada kar ve tipi - Son Dakika

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Denizde fırtına, karada kar ve tipi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde beklenen kar yağışı etkili şekilde devam ediyor. Bandırma Körfezinde süren fırtına nedeniyle dev dalgalar sahilleri döverken, yollarda ise kar ve tipi yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı duyurularla beklenen kar yağışı Güney Marmara'da etkili oluyor. Gece saatlerinde rüzgarla birlikte tipi şekilde başlayan kar yağışı sabahın ilk ışıklarında Bandırmalılara beyaz bir örtü armağan ederken, kırsal mahallelerde ve yüksek kesimlerde ise hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bandırma - Çanakkale Yolu'nun Biga istikametinde ve Edincik Kavşağı'nda yoğun kar ve tipi etkisini gösterirken, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları da hızla sürüyor. Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler 24 saat teyakkuz halinde beklerken, Bandırma Belediye Şantiyesi'nde de daha önceden belirlenen şekilde kar küreme ve tuzlama araçları hazır şekilde bekletiliyor. 30 kişilik ekiple birlikte Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Başkan Yardımcısı Ozan Onur da ekiplerle birlikte kar yağışında oluşabilecek aksaklıklara anında müdahale etmek amacıyla kar nöbetinde bulunuyor.

Denizde de fırtına etkili

Öte yandan, soğuk ve fırtınalı hava Bandırma Körfezinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Körfezin açığında bekleyen birçok gemi fırtına nedeniyle zor anlar yaşarken dev dalgalar mendirek ve sahilleri dövmeyi sürdürüyor. İDO'nun Bandırma - Yenikapı ve Yenikapı - Bandırma arasındaki deniz otobüsü ve feribot seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

Sokak hayvanları unutulmuyor

Karlı ve soğuk havaların mağdurlarından sokak hayvanları da Belediyelerin verdiği hizmetlerle unutulmuyor. Belediye ekipleri sokakta bulunan hayvanlara su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak onların soğuk havalarda aç kalmamaları ve zarar görmemeleri için çalışmalarını sürdürüyor.