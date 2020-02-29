Denizde gece yolculuğu başladı - Son Dakika

Megakentte kesintisiz ulaşım için çalışmalar devam ediyor. Hizmete girdiği andan itibaren 24 saat iki yakayı birleştiren Metrobüs ve otobüsün ardından metro da Cuma ve Cumartesi günleri yirmi dört saat hizmet vermeye başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından toplu taşımada yeni bir gelişme denizde yaşandı.



Çift bilet tarifesinin uygulanacağı gece seferlerinin saatleri belli oldu



İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı yirmi dört saat birbirine bağlamak için Cuma ve Cumartesi günleri vapur seferleri gece de devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu proje bu gece itibariyle hayata geçti. Kadıköy iskelesinden saat 01.30, 02.35, 03.45 ve 04.55'te kalkacak vapurlar Karaköy ve Beşiktaş'a giderken Karaköy'den saat 01.50,02.55, 04.05 ve 05.15'te hareket eden vapurlar Beşiktaş ve Kadıköy'e gidecek. Megakent İstanbul'da denizde gerçekleştirilen ilk deniz seferini kullanan yolcular uygulamadan memnuniyetlerini ifade ederken çift bilet alınmasından yana şikayetlerini de ifade etti. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte geceleri zorlandığını ifade eden bir yolcu, "Güzel oldu çünkü biz Avrupa'dan Anadolu'ya gelirken zorlanıyorduk çok iyi oldu." ifadesini kullanırken seferlerin sıklaşmasını isteyen bir diğer yolcu, "Biraz daha sıklaştırılsa daha iyi olur aralarında bir saat falan var. Tek bilet olsa daha iyi olur" dedi. Gece karşıya rahat ulaşımın olduğunu ifade eden vatandaş, "Mutluyuz uygulamadan karşıya ulaşımı rahatça sağlıyoruz" derken "Gece de vakit geçirmek istiyor insanlar bence çok güzel oldu" ifadesini kullandı. - İSTANBUL