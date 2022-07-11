Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı

11.07.2022 12:35
Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde yüzerken gözden kaybolan Süleyman Aydın (35) için Sahil Güvenlik ve polis ekipleri seferber oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde yüzerken gözden kaybolan Süleyman Aydın (35) için Sahil Güvenlik ve polis ekipleri seferber oldu. Karadan ve denizden yapılan 1 saatlik aramadan sonra yaklaşık 400 metre açıkta bulunan Aydın, Sahil Güvenlik ekiplerinin botuyla kıyıya çıkarıldı.

Kurban Bayramı tatili için eşi Ezgi Aydın (32) ile birlikte İzmir'den Kuşadası'na gelen Süleyman Aydın (35), Kuştur Plajı'nda saat 15: 00 sıralarında serinlemek için denize girdi. Aydın, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Kocasını göremediği için paniğe kapılan Ezgi Aydın, cankurtaran ekiplerinden yardım istedi. Cankurtaran ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermeyince durum Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri denizden, polis ekipleri ise karadan Aydın'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Süleyman Aydın, 1 saat sonra kıyıdan yaklaşık 400 metre açıkta bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerine ait botla denizden alınan Aydın, daha sonra kıyıya çıkarıldı. Eşinin bulunmasını endişeli bir şekilde bekleyen Ezgi Aydın, kocasını karşısında görünce sarılıp, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Çok fazla açıldığımın farkına varmadım"

Kıyıdan çok fazla açıldığının farkına varmadığını belirten Süleyman Aydın; "Sahil Güvenlik ekipleri yanıma geldi. Geri dönün dedi. Ben biraz daha yüzdüm. Daha sonra tekrar yanıma geldiler. Süleyman Aydın siz misiniz diye sordular. Ben de evet dedim, eşiniz saatlerdir sizi arıyor dediler. Ardından lastik botla beni kıyıya çıkardılar" dedi.

Eşinin sağ salim bulunmasına sevinen Ezgi Aydın ise "Süleyman çok şükür sağ salim yanıma geldi. Eşimi arayan Sahil Güvenlik ve polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Süleyman Aydın, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde gözden kayboldu, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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