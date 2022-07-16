Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler

16.07.2022 10:47
Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren ve hareketsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren ve hareketsiz şekilde bulunan 64 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren vatandaşlar, suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gördü. Vatandaşlar, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ekiplerince sudan çıkartılan talihsiz adam, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Duman (64), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Karasu'da girdiği denizde boğuldu Karasu'da girdiği denizde boğuldu Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı
Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:53:15. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde hareketsiz şekilde görüp cankurtaranlara haber verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement