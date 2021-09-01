Denizde hayatını kaybeden muhtar defnedildi - Son Dakika

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden muhtar, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumcağız Mahallesi Muhtarı İsmail Şener (58), aracıyla Kumcağız sahil kenarına gitti. Burada denize giren Şener, kalp krizi geçirdi. Suyun içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, Şener'i sudan çıkartarak 112'yi aradı. Acil servis ekipleri gelene kadar vatandaşlar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Muhtar İsmail Şener, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Belediye Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Serkan Kalınacak, Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN