Denizde Hortum Oluştu
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yeni yıla şiddetli yağmur ve fırtınayla girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) yeni yıla şiddetli yağmur ve fırtınayla girdi. KKTC'de yeni yılın ilk günü olumsuz hava şartları nedeniyle çetin geçti. Ülke genelinde şiddetli yağmur ve fırtına etkisini gösteriyor. 2019 yılana yağmur ve fırtınayla giren KKTC, özelikle turizm kenti Girne
bölgesinde yaşanan hortum paniğe yol açtı. Girne sahilinde oluşan hortum birçok kişi tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Denizde çıkan hortum yerleşim yerlerine gelmeden etkisini kaybetti. KKTC genelinde yağmurlu havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:36 Kaynak: İHA
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