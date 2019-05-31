Denizde kaçak av denetimi

Sahil Güvenlik Güney
ege Grup Komutanlığı ve Marmaris
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris Yedi adalar, İçmeler
, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga
Koyu, Çiftlik
ve Karacasöğüt mevkilerinde kaçak su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.
Yedi adalar mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 sepet ve 23 adet uzatma oltası tespit edildi. Uzatma oltasına takılan 4 kilo sinarit balığı canlı olduğu için denize bırakıldı. Yasak malzemeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.
İçmeler, Turunç, Amos, Kumlubük, Kadırga Koyu
ve Çiftlik mevkilerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 2 sepet ve 3 adet uzatma oltası yakalandı. Karacasöğüt mevkiinde ise 9 adet sepet ve bir adet uzatma oltası yetkililerce imha edildi. - MUĞLA