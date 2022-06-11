Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde kadın cesedi bulundu

11.06.2022 22:56
Denizde kadın cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde balık tutan vatandaşlar, denizde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan dalgıçlar, denize girerek hareketsiz bir şekilde yatan kadını kıyıya çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan kadının isminin Hediye Basum olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine teslime edilen kadın, sedyeyle ambulansa alındı. Basum'un, sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından hayatını kaybettiği belirlendi.

Basum'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

(Mustafa Uslu - Mert Gürenç/İHA)

Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu
Denizde kadın cesedi bulundu

YORUMLAR
500
İzmir'de sır olay: Kaza yapan araç denize uçtu, cesedi başka yerde bulundu İzmir'de sır olay: Kaza yapan araç denize uçtu, cesedi başka yerde bulundu 10 gündür aranıyordu, 23 yaşındaki gencin cesedi bulundu 10 gündür aranıyordu, 23 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:14:35. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement