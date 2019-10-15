Denizde kadın cesedi bulundu

Haliç'te denizden çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Alınan bilgiye göre, sahildeki güvenlik görevlileri deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın gördü.
Görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, deniz polisi kadını karaya çıkardı.
Sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen 40-45 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.