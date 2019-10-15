Son Dakika Haberleri: Denizde kadın cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Denizde kadın cesedi bulundu

Denizde kadın cesedi bulundu

1 saat önce

Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Denizde kadın cesedi bulundu, System.String[]

Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, sabah saat 9.30 sıralarında Haliç Metrosu Köprüsü Karaköy kısmında güvenlik görevlileri, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu fark etti. Görevliler, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kadını karaya çıkardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - İSTANBUL

Adli Tıp, Karaköy, Haliç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti
5 yıl önce üzüm bağında işlenen cinayetin altından yasak aşk çıktı! Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:23:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizde kadın cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]