Denizde Kadının Adı Var

Geceye denizciliğin birçok farklı alanında başarılı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Güldem Cerit, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Aliye Öztürk, Türkiye açıksu yüzme şampiyonu Senem Ülker, Uzakyol Kaptanı Gülsüm Güneşen Yıldız, son beş yıldır namağlup Türkiye şampiyonu olan ESTİ Bayan Sutopu Takımı Kaptanı Melis Şanlı yaşadıkları deneyimleri paylaştı. İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci de geceye katılarak kadınlara destek verdi.

Gecenin açılışında konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Kadının adı yoktu. Ama artık denizlerde kadının adı var. Bunu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Denizcilikte ve hayatın tüm alanlarında kadının dokunduğu her şey bir çiçeğe dönüşüyor. Size gönülden teşekkür ediyorum. Eşitliğin olduğu, ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin olmadığı bir Türkiye diliyorum" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar da, denizcilik mesleğinin gerektirdiği mücadelenin kadının doğasıyla birebir örtüştüğünü söyledi. Erbayraktar, "Her güzel gelişmede kadının izi, kadının mücadelesi var.Denizciliğin bütün iş kollarında canını dişine takarak mücadele veren, sektörümüzü daha renkli ve daha üretken hale getiren, emeklerini bir an olsun esirgemeyen kadınlarımıza şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"HAYALİM İZMİRLİ KADIN ARMATÖR"

DEÜ Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Güldem Cerit, en büyük hayalinin bütün gemilerine İzmir'in adını yazdıracak bir kadın armatör olduğunu söyledi. Cerit, "Yapar mıyız kadınlar? Atatürk bize bu kuvvete verdi. Gemici kadınlarımız hem gemide, makine dairesinde, hem karada ve lojistikte büyük başarı gösterdi" dedi.

Türkiye açıksu yüzme şampiyonu Senem Ülker, kadın hakları için bir çok sosyal proje gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yaz üç erkek ve üç kadından oluşan bir grup olarak kadına şiddete karşı yüzeceklerini söyledi.