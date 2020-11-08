Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti - Son Dakika

Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti

08.11.2020 17:15
Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti, System.String[]

ORDU'da denizde kültür balıkları üreten çiftlikteki bir kafesin yırtılması sonucu, balık yakalamak isteyen amatör balıkçılar ve vatandaşlar, sahile akın etti.

ORDU'da denizde kültür balıkları üreten çiftlikteki bir kafesin yırtılması sonucu, balık yakalamak isteyen amatör balıkçılar ve vatandaşlar, sahile akın etti.

Kent merkezine bağlı Kumbaşı sahilinden yaklaşık 3 kilometre açıktaki denizde, özel bir şirket tarafından üretilen kültür balıkların yer aldığı kafeslerden biri, bilinmeyen nedenle yırtıldı. Kafesten çıkan binlerce balık, denize dağılırken, kimisi de kıyıya vurdu. Kıyıda bolca balık olduğunu duyan çok sayıda amatör balıkçı ve vatandaşlar, sahile akın etti. Amatör balıkçılar, oltalarıyla kumsal ve kayalık alanda avlanırken, bazı vatandaşlar ise tekneyle denizde avlandı.


Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti
Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti
Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti
Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti
Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti
Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti
Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti

Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizde kafes yırtıldı, oltasını alan sahile akın etti - Son Dakika


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