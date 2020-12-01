Denizde kalp krizi geçiren eski menajer hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde kalp krizi geçiren eski menajer hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay 29 Kasım günü Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzmek için denize giren Taylan Güçeli (46), bir süre sonra fenalaştı. Güçeli'nin denizde hareketsiz yattığını gören kıyıdaki vatandaşlar yardıma koştu. Denizden çıkartılan Güçeli, hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güçeli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Talihsiz adamın suda yüzerken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

İş dünyası ve sanat camiası yasa boğuldu

Öte yandan denizde geçirdiği kalp krizine yenik düşen Taylan Güçeli'nin, bir dönem ünlü isimlerin menajerliğini yaptığı, ardından yerleştiği İzmir'de bir çok restoranın da işletmeciliğini yaptığı öğrenildi. Güçeli'nin ölümünün ardından sanat camiası ve iş dünyasından bir çok önemli isim sosyal medyada acısını dile getirdi. - İZMİR