Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu

10.07.2022 10:02

Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulunduARTVİN Artvin'in Kemalpaşa İlçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde dün akşam saatlerinde kaybolmuştu.

Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu

ARTVİN Artvin'in Kemalpaşa İlçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde dün akşam saatlerinde kaybolmuştu. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda gencin cansız bedeni denizden çıkartıldı.

Sakarya Adapazarı'nda ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine arkadaşlarıyla girdiği denize kayboldu. Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunca çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı. 10 yaşındaki Utku Göçer'in cenazesi Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Ailesi feryadı yürekleri dağladı

Ekipler tarafından denizden çıkartılan minik Utku'nun cansız bedenini gören ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Etraftakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen baba Mehmet Göçer ve anne Ayşe Göçer'in göz yaşlarına boğuldu.

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DENİZDE KAYBOLAN UTKU'NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU DENİZDE KAYBOLAN UTKU'NUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan... Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan...
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan 10 yaşındaki Utku'nun cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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