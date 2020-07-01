Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 4 saat süren çalışma sonrasında sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 4 saat süren çalışma sonrasında sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulundu.

Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi


Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan ve tatil için Kuşadası'ndaki arkadaşlarının yanına gelen 16 yaşındaki Atakan Aygören, saat 11.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte Davutlar Mahallesi'ndeki bir plajda denize girdi. Yüzerken akıntıya kapılan ve çırpınmaya başlayan Atakan Aygören, arkadaşlarının yanında bir anda gözden kayboldu. Tüm çabalarına rağmen gence ulaşamayan plaj cankurtaranı, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, gencin denizde kaybolması üzerine Kuşadası Körfezi'nde arama çalışması başlattı.


Denizin 5 metre dibinde bulundu


Sahil güvenlik ekipleri hem denizden hem de havadan helikopterle arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik(DAGEK) Komutanlığı'na bağlı dalış timi ekipleri kapsamlı bir deniz dibi araması yaptı. Bu arada, saat 15.00 sıralarında havadan Kuşadası Körfezi'ni tarayan sahil güvenlik helikopterinin verdiği bilgiler ışığında radar tespiti yapılan kıyıdan 100 metre uzaklıktaki bölgeye dalan dalış timleri 16 yaşındaki Atakan'ın denizin 5 metre dibinde cansız bedenine ulaştı. Atakan Aygören'i denizden çıkaran dalış timleri cesedini kıyıya getirirken, aynı anda olay yerine gelen gencin anne ve babası da gözyaşı döktü. - AYDIN

Kuşadası, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
14:58
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
11:23
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 22:35:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]