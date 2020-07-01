Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 4 saat süren çalışma sonrasında sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulundu.

Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

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AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedeni 4 saat süren çalışma sonrasında sahil güvenlik dalgıçları tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan ve tatil için Kuşadası'ndaki arkadaşlarının yanına gelen 16 yaşındaki Atakan Aygören, saat 11.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte Davutlar Mahallesi'ndeki bir plajda denize girdi. Yüzerken akıntıya kapılan ve çırpınmaya başlayan Atakan Aygören, arkadaşlarının yanında bir anda gözden kayboldu. Tüm çabalarına rağmen gence ulaşamayan plaj cankurtaranı, durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, gencin denizde kaybolması üzerine Kuşadası Körfezi'nde arama çalışması başlattı.

Denizin 5 metre dibinde bulundu

Sahil güvenlik ekipleri hem denizden hem de havadan helikopterle arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet GüvenlikKomutanlığı'na bağlı dalış timi ekipleri kapsamlı bir deniz dibi araması yaptı. Bu arada, saat 15.00 sıralarında havadan Kuşadası Körfezi'ni tarayan sahil güvenlik helikopterinin verdiği bilgiler ışığında radar tespiti yapılan kıyıdan 100 metre uzaklıktaki bölgeye dalan dalış timleri 16 yaşındaki Atakan'ın denizin 5 metre dibinde cansız bedenine ulaştı. Atakan Aygören'i denizden çıkaran dalış timleri cesedini kıyıya getirirken, aynı anda olay yerine gelen gencin anne ve babası da gözyaşı döktü.

Kuşadası, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan 16 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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