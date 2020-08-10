Denizde kaybolan 17 yaşındaki çocuk için helikopter destekli arama - Son Dakika

Denizde kaybolan 17 yaşındaki çocuk için helikopter destekli arama

Denizde kaybolan çocuğun lösemiyi yendiği ortaya çıktı

SAMSUN - İstanbul'dan geldiği memleketi Samsun'da denizde kaybolan 17 yaşındaki çocuğu bulmak için helikopter destekli arama çalışması yapılıyor. Kaybolan çocuğun lösemi hastalığını yendiği ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ebceli Mahallesi Costal sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Korona virüs dolayısıyla memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesine gelen 17 yaşındaki Mertcan Yanak, 3 arkadaşı ile birlikte dün serinlemek için denize girdi. Ancak, Mercan Yanak dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşları durumu fark edince etraftan yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve jandarma sevk edildi. Dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri Mertcan Yanak'ı dün yaptıkları arama çalışmaları sonucu bulamadı. Akşam olduğu için arama çalışmaları bugüne ertelendi.

Bugün hem dalgıç polisler, hem de sahil güvenlik ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için seferler oldu. Bugünkü aramaya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de katıldı. Helikopter ile havadan, dalgıçlar sudan ve kıyıdan, sahil güvenlik botu ise yine su üzerinden arama çalışması başlattı. Denizin dalgalı olmasından dolayı arama çalışmaları güçlükle yapılıyor.

Oğlunun denizde kaybolduğu haberini alan baba Hasan Yanak, İstanbul'dan Samsun'a gelerek denizde arama çalışmalarını gözyaşı içinde takip etti. Mertcan Yanak'ın lösemi hastalığını yendiği ortaya çıktı.

Arama çalışmaları devam ediyor.