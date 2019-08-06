Son Dakika Haberleri: Denizde kaybolan 17 yaşındaki Enes aranıyor
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Denizde kaybolan 17 yaşındaki Enes aranıyor

2 saat önce

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla kamp yapan Enes Çelenk (17), şişme botla açıldığı denizde kayboldu.

Denizde kaybolan 17 yaşındaki Enes aranıyor, System.String[]
YALOVA'nın Armutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla kamp yapan Enes Çelenk (17), şişme botla açıldığı denizde kayboldu. Dalgıç polisler, akıntıya kapılan Çelenk'i arıyor.
Arkadaşları ile birlikte kamp yapmak için Yalova'nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkiine giden Enes Çelenk, dün akşam saatlerinde beraberinde götürdüğü şişme botu alıp arkadaşlarından ayrıldı. Bota binip, denize açıldı. Ancak bot, dalga nedeniyle sürüklenmeye başladı. Enes Çelenk, paniğe kapılıp, kıyıdan yaklaşık 200 metre sürüklenen bottan suya atladı.
Kıyıdaki arkadaşlarının gözleri önünde dalgaların arasında batıp çıkmaya başlayan Çelenk, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Yalova Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan yüzey aramasında gence rastlanamadı. Havanın kararması nedeniyle aa verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıçlar, bölgede deniz altı arama çalışmaları yapıyor.


Armutlu, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:27 Kaynak: DHA
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