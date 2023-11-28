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Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık'ın sahildeki son görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arama çalışmaları ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı
28.11.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:41
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1) DENİZDE KAYBOLAN 2 LİSELİNİN, SAHİLDEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde limanda cep telefonuyla görüntü çekerken dalgaların sürüklediği denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz (16) ve Emir Berke Aşık'ı (16) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Liselilerin kıyıda dalgalar arasındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki liman mevkisinde meydana geldi. Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları arkaların alarak cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekilmek istedi. Ancak bu sırada aniden dalgalara kapılan iki öğrenci denize sürüklenip, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp gençleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla sonuç alınamayan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları, ikinci günü sabah erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Aramalara, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekipleri katıldı. 40 kişilik ekip tarafından sürdürülen aramalarda, dalgıçlar bölgede tarama faaliyetinde bulunuyor.

Öte yandan liseli gençlerin, dalgaların vurduğu limanın uç kısmında yer alan bayrak direği altındaki son görüntülerinin de karşı binadan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı ortaya çıktı. Görüntüde liseli gençlerin bayrak direği dibinde durduğu görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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