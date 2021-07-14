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Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:24
Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan Anadolu Ajansı (AA) ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda koordineli yürütülen ve dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın erken saatlerinde Haliç'te başladı.

Bot, tekne ve dalgıçların yer aldığı çalışmalar, Haliç ve çevresinde sürdürülüyor.

Ekipler, drone aracılığıyla keşif çalışmaları da yapıyor.

Olay

AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan Ali Asaroğlu (48), 11 Temmuz'da bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girmiş ve daha sonra bir anda gözden kaybolmuştu.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi dalgıçları çağrılmıştı.

Asaroğlu'nun denizde kaybolduğu saatten itibaren başlanan arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Boğazı, Anadolu Ajansı, Üsküdar, Haliç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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