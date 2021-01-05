Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı

05.01.2021 18:12
Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan ve henüz bulunamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ın bot ile 1 ay önceki görüntüsü ortaya çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan ve henüz bulunamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ın bot ile 1 ay önceki görüntüsü ortaya çıktı.

Samandağ ilçesinde 7 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalar devam ederken aile gelecek bir haberi bekliyor. Öte yandan denizde kaybolan Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı. - HATAY

Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı
Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı

Samandağ, Balık, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizde kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın 1 ay önceki görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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