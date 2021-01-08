Denizde kaybolan Ali'yi arama çalışmaları 10. gününde - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan Ali Nail Gündoğan'ın arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 10 gün önce Ali Nail Gündoğan (23) arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gündoğan'ın bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına 10 gündür aralıksız devam ediyor. Acılı aile ise endişeli gözlerle bekliyor.

(İHA)