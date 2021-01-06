Denizde kaybolan Ali'yi bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışıyor - Son Dakika

- Denizde kaybolan Ali'yi bulmak için arama kurtarma ekipleri çalışıyor

8 gündür aynı yerde Ali'yi bekliyorlar

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan ve henüz bulunamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğanın arama çalışmaların devam ediyor.

8 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına AFAD koordinasyonunda ANDA arama kurtarma ekipleri kıyıdan devam ederken aile gelecek bir haber bekliyor.