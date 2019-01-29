Son Dakika Haberleri: Denizde Kaybolan Balıkçı Aranıyor

Denizde Kaybolan Balıkçı Aranıyor

2 saat önce

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 9 gün önce botla denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı Hakan Şen'i (37) arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 9 gün önce botla denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı Hakan Şen'i (37) arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

İKEM Koleji yakınlarında, 20 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde, botla denize açılan balıkçı Hakan Şen'in yakınları, 3 çocuk babasından bir daha haber alamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları, 9'uncu günde, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlarla ve dalgıç ekibiyle Hakan Şen'in balığa çıktığı nokta ve çevresinde yürütülüyor.

Oğlunun hala bulunamadığını belirterek, gözyaşı döken Neval Şen, "Belki bir yerde tedavi ediliyor. Ne olur görenler, duyanlar varsa bize haber versinler. Allah'ım ne olur oğlumu bana bağışla. Tüm yetkililerden yardım bekliyoruz, oğlumu bulun" dedi.

Baba  Riyad Şen ise arama çalışmalarının sürdürüldüğünü; ancak hala sonuç elde edilemediğini söyledi. 

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

Arsuz, Hatay, 3. Sayfa
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