DENİZDE KAYBOLAN BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

DENİZDE KAYBOLAN BALIKÇI ARANIYOR

25.09.2022 22:26

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'in (39) kayığı, Kerempe Feneri yakınlarındaki kayalıklarda bulundu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için denize açılan Doğan Çelen'in (39) kayığı, Kerempe Feneri yakınlarındaki kayalıklarda bulundu. Kayıkta bulunmayan Çelen'in arama çalışması başlatıldı.

Bugün balık tutmak için kayıkla Cide İlyasbey Köyü limanından denize açılan Doğan Çelen'in kayığını, yine balık tutmak için denize açılan Bayram Zengin, tarafından Kerempe Feneri yakınlarında kayalıklara bindirmiş halde bulundu. Kayıkta olmayan Doğan Çelen'i çevrede yaptığı aramada da bulamayan zengin, İlyasbey limanına dönerek jandarmaya bilgi verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığından destek istedi. Sahil Güvenlik botu ile bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Denizde kaybolan balıkçı Doğan Çelen'in kayığını bulan Bayram Zengin, Boş kayık geldi, denizden kayalara doğru bindirdi. Bizde boş olduğunu fark edince yanına gittik. Doğan Çelen'in kayığı, kendisi köylümüz komşumuz. Kayığı alıp limana getirdik. Arkadaştan halen bir haber yok. Akşam saat 18.00 sıralarında oldu. Her gün balığa çıkıyordu. İnşallah çıkar becerikli birisi. Çıkmasını bekliyoruz dedi. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber | ILGAZ'A TIRMANIRKEN FENALAŞAN DAĞCI, HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haber | ILGAZ'A TIRMANIRKEN FENALAŞAN DAĞCI, HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haber... DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI, 1 YARALI TABURCU OLDU Son dakika haber... DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI, 1 YARALI TABURCU OLDU
Kaynak: DHA

Bayram Zengin, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DENİZDE KAYBOLAN BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:56 Bomba transfer hamlesi! Barcelona, Lionel Messi harekete geçti
21:24 Elazığ'da gökyüzünde görülen ışıklı cisimlerin Starlink uydusu olduğu ortaya çıktı
21:10 İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilerde 20 yaşındaki Hedis Necefi hayatını kaybetti
20:54 Samsunspor teknik direktörünü buldu! Göreve Hüseyin Eroğlu getirildi
20:43 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Ukrayna limanlarından 9 gemi hareket etti
20:37 Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin görüntüleri ortaya çıktı
20:23 Saat 21:45'de başlayacak Faroe Adaları-Türkiye maçında ilk 11'ler netleşti
20:16 Kısmi felç geçiren CHP'li Deniz Baykal'la ilgili harekete geçtiler! Vekilliğinin düşürülmesi için başvuruda bulunuldu
20:05 Hamile kadına yedirilen lahanaya bebeğin tepkisi şaşkına çevirdi! O anlar ultrason kamerasına yansıdı
19:49 Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 22:33:27. #1.13#
SON DAKİKA: DENİZDE KAYBOLAN BALIKÇI ARANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement